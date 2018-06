Napoli, a Posillipo auto precipita in una villa: 4 giovani a bordo, sono gravi

di Irene Saggiomo e Melina Chiapparino

Questa mattina, poco dopo l'alba, un'auto come tante percorreva il tratto di stada nei pressi di Baia ai due Frati, nella parte bassa di via Posillipo, quando per una distrazione o altro (causa e dinamica sono ancora tutte da chiarire) la vettura è finita contro il parapetto, che cedendo all'istante, ha provocato il salto nel vuoto dell'auto.Nessun morto, tra i 4 passeggeri a bordo. Sono tutti giovani, due uomini e due donne, una delle quali, Aurora F., 20 anni, è intubata al Cardarelli. Altri due, meno gravi, si trovano al Fatebenefratelli. L'auto è precipitata nel cortile di villa Russo, un parco privato, e il suo volo è stato attutito dagli alberi. Sul posto le forze dell'ordine oltre alle ambulanze e ai tanti curiosi.Le ringhiere di Posillipo ancora una volta si sono dimostrate insufficienti a contenere anche la minima sollecitazione, cedendo come burro. Ruggine, erbacce che con le loro radici indeboliscono la base delle ringhiere, nessuna manutenzione, incuria generale, tutto contribuisce alla fragilità dei parapetti della zona, siamo al quarto incidente grave, per stessa dinamica, nel giro di pochi anni: 2011 curvone di Via Petrarca, 4 ragazzi morti; novembre 2017 via Orazio/piazzale chiesa di San Antonio, due ragazzi feriti in modo lieve e 1 grave, nessun morto; marzo 2018 viaPetrarca / villa Doria d'Angri, un ferito e oggi, via Posillipo Baia due Frati, 4 feriti.