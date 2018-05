Pordenone, non parla l'italiano: il medico le rifiuta visita e prescrizioni

di Alberto Comisso

«Non parla l’italiano? Non posso visitarla, anche se se sono il suo medico di fiducia e non posso farle le prescrizioni» È straniera, sposata da qualche mese con un italiano ma non parla ancora la nostra lingua, esprimendosi invece correntemente in inglese. E, sebbene sia la lingua più parlata al mondo, le difficoltà a farsi capire non mancano. E questo, a lungo andare, sta diventato un problema serio per lei. Persino se si tratta di farsi prescrivere dal medico di base una semplice impegnativa per degli esami del sangue. Come ha raccontato il marito, un imprenditore nell’ambito della ristorazione. «Mia moglie ha dovuto recarsi da tre professionisti prima di ottenere un’impegnativa. Il motivo? Nessuno capisce e parla l’inglese». In campo anche l'Ordine dei medici che vuole fare chiarezza.

Gioved├Č 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:26



