Popolare di Vicenza, i pm chiedono nuovo processo per ostacolo vigilanza

Nuove richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza per il crac della Popolare di Vicenza. I pm Luigi Salvadori e Gianni Pipeschi hanno inoltrato al gip gli atti relativi al secondo troncone di indagine, riguardante l'ostacolo agli organismi di vigilanza: Consob, Bankitalia e Bce.



Per il solo ostacolo alla Consob, hanno chiesto il processo per l'ex direttore generale Samuele Sorato, il suo vice Emanuele Giustini, e la stessa Banca Popolare vicentina. L'ex presidente Gianni Zonin e tutti gli altri indagati già nel primo troncone (Giuseppe Zigliotto, Paolo Marin, Massimiliano Pellegrini, Andrea Piazzetta) sono chiamati a rispondere di ostacolo alla vigilanza verso Bankitalia e Bce.

In particolare, nell'ambito dell'ostacolo a Consob, la Procura era stata in grado nelle scorse settimane di eseguire il sequestro preventivo di 106 mln di euro, all'esito del processo potrebbero essere destinati a risarcire in toto alcuni risparmiatori.

