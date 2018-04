Morto un bimbo di 5 anni: «Schiacciato dal trattore con un parente alla guida»

Unè morto a Pontenure (Piacenza)che si è ribaltato. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. Sul posto l'eliambulanza e i vigili del fuoco che lo hanno estratto dal mezzo, ma non c'è stato nulla da fare.LEGGI ANCHE: Vetralla, bimba di 2 anni cade della scale di casa e muore LEGGI ANCHE: Modena, morto il bimbo di 4 anni ricoverato per aver ingoiato un giocattolo: indagano i carabinieri Il bimbo si trovava a bordo del trattore con un parente alla guida: stando a quanto si apprende, il mezzo si sarebbe ribaltato in località Cervellina dopo essere entrato con gli pneumatici in un canale: una manovra che ha provocato proprio il ribaltamento e poi la morte del piccolo passeggero. Non sono serviti, purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118.