Ponte Morandi, il superstite Gianluca Ardini diventa papà: «Ho lottato per il mio Pietro»

Un mese fa il giorno più brutto della sua vita, oggi il più bello.29 anni, superstite del crollo del, è diventato papà: è venuto al mondo, un mese esatto dopo la tragedia di Genova. È stato proprio il pensiero del bambino in arrivo a dargli la forza - ha confessato Gianluca - durante quelle interminabili ore intrappolato a testa in giù nel suo furgone. «Non potevo morire, dovevo resistere, dovevo farlo per lui» ha ripetuto più volte, anche al presidente Mattarella, quando è andato in ospedale a fargli visita.Il volo di, il furgone incastrato fra le macerie, il groviglio di lamiere non sono bastati a portarsi via Gianluca, che oggi può stringere fra le braccia una nuova vita, quella di suo figlio Pietro. Il ventinovenne commerciante genovese è in via di guarigione, l'incidente gli ha procurato gravi lesioni, il bacino rotto e una frattura scomposta alla spalla. Ma tutto questo oggi conta poco, per Gianluca e la sua compagna Giulia adesso inizia un nuovo capitolo, il più bello, dopo aver sfiorato soltanto un mese fa un ingiusto epilogo.