Genova, Mattarella ha firmato il decreto

Si apprende dal Quirinale che il capo dello Stato ha firmato il decreto legge su Genova. Il testo del decreto era arrivato ieri mattina al Colle, ma il dl nella forma definitiva predisposto per la firma è arrivato al presidente della Repubblicaalle 14.30 di oggi. Mattarella lo ha firmato alle 17. Il provvedimento potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrare in vigore ed iniziare l'iter parlamentare per la conversione in legge. Ultimo aggiornamento: 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA