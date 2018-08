Trovata l'auto della piccola Kristal e dei genitori: bilancio sale a 41 vittime. Oggi i funerali di Stato

LEGGI ANCHE Ponte Morandi: Kristal, Mirko e gli altri, in 5 ancora sotto le macerie

L'auto è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell'argine sinistro del Polcevera. Il bilancio delle vittime, non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41. L'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco sotto le macerie del ponte Morandi a Genova.L'auto è stata individuata nella notte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell'argine sinistro del Polcevera. Il bilancio delle vittime, non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41.

Funerali di Stato per 19 - e non più 18 - delle 38 vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova. Ieri a tarda sera il feretro della 19esima vittima è stato trasferito nel padiglione B della Fiera, dove oggi alle 11,30 verranno celebrate le esequie, alla presenza delle più alte cariche dello stato. Si tratta di Axelle Nèmati Alizèe Plaze, 20enne francese che ha perso la vita mentre viaggiava da Montpellier verso Genova insieme ad altri tre giovanissimi.



Saranno celebrati nel pomeriggio a Sant'Agata Militello, nel Messinese, i funerali di Marta Danisi, l'infermiera di 29 anni morta insieme al fidanzato Alberto Fanfani nel crollo del ponte Morandi a Genova. Ad officiare la funzione funebre alle 16.30 nella Chiesa di San Francesco, dove il feretro arriverà in mattinata per la camera ardente, sarà il vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco. Già ieri a Pisa sono stati celebrati i funerali nella chiesa dei santi Jacopo e Filippo, la stessa in cui a maggio prossimo Marta e Alberto si sarebbero dovuti sposare.