Ponte Morandi, Toti: «Entro 5 giorni il piano per la demolizione»

«Come richiesto ieri da una lettera che sollecitava Autostrade - ha spiegato Toti - la società si è presentata alla struttura commissariale per dirci che sta lavorando alla messa in sicurezza e demolizione dell'intero manufatto, che può svolgersi con diverse procedure e diversi impatti sull'area. Non ci sono piani di dettaglio, abbiamo dato alla società tempo fino a venerdì prossimo. Il piano dovrà essere sottoposto prima alla Procura, perché serve il dissequestro dei tronconi del ponte, e poi andrà sottoposto ai nostri tecnici, quindi andrà in giunta». «Il ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l'emergenza di ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni dopo la riunione con Autostrade. «L'intero ponte sarà demolito», ha aggiunto Toti.

Intanto Cassa depositi e prestiti si muove per Genova. Il braccio finanziario del governo è pronto a sostenere la città ferita dal crollo del ponte Morandi con interventi finanziari per imprese e infrastrutture oltre che con la tecnologia e la forza lavoro delle aziende controllate, come Fincantieri e Ansaldo Energia. L'amministratore delegato Fabrizio Palermo è stato nel capoluogo accompagnato da un gruppo di esperti e ha incontrato il commissario per l'emergenza Giovanni Toti e il sottosegretario alle Infrastrutture Edoardo Rixi per capire quali mosse fare. Al termine di una lunga riunione è stato deciso che le misure concordate saranno inserite in un protocollo d'intesa pronto in 15 giorni. Palermo è stato nella sede di Ansaldo Energia, sfiorata dal crollo e alle prese con le limitazioni della zona rossa che bloccano la palazzina uffici e una mensa. Non ha commentato i rumors su un possibile ingresso nel capitale di Autostrade ma ha rimandato a quanto espresso dal ministero, che ha smentito ogni voce.