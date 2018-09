Ponte di Genova, gli indagati non rispondono ai pm

Proprio nel primo anniversario del crollo del ponte Morandi, ad un mese dai fatti, la procura ha dato il via agli interrogatori. Ma i primi quattro indagati convocati hanno fatto tutti scena muta.



In mattinata si sono presentati al nono piano del palazzo di giustizia Salvatore Bonaccorso e il professore Antonio Brencich, mentre nel pomeriggio è stata la volta di Mario Servetto e Giuseppe Sisca. I quattro facevano parte del comitato tecnico del Provveditorato delle opere pubbliche, presieduto da Roberto Ferrazza (indagato), che il primo febbraio diedero l'ok al progetto di retrofitting (i lavori di rinforzo delle pile 9 e 10 del viadotto).



Secondo i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, il comitato tecnico oltre a valutare la bontà del progetto di retrofitting doveva verificare pure se il ponte era in buone condizioni e sollecitare approfondimenti. Brencich - che nel 2016 in una intervista disse del viadotto «viene indicato come un capolavoro, in realtà è un fallimento» - Sisca, Servetto e Bonaccorso hanno comunque fatto sapere ai pm che sono disposti a farsi interrogare successivamente, carte alla mano. I nuovo interrogatori sono stati fissati per il 24, il giorno prima dell'inizio dell'incidente probatorio. Per quella data sarà convocato anche il direttore del primo tronco Stefano Marigliani.



Da lunedì, invece, gli uomini delle Fiamme Gialle del primo gruppo sentiranno altri testimoni: dipendenti di Autostrade e di Spea (la società che stilò il progetto di retrofitting e che da ieri è indagata per responsabilità amministrativa dell'ente), ma anche i tecnici del politecnico di Milano e del Cesi che consegnarono ad Aspi nel 2016 e nel 2017 gli studi in cui si parlava di necessità di monitoraggio costante e dinamico del ponte e dell'installazione di sensori. Nel mirino degli inquirenti anche la Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza, del ministero dei Trasporti: tra i suoi compiti ci sono anche la predisposizione di programmi di ispezione. Stamattina anche il tribunale di Genova si è fermato alle 11.36 con un minuto di silenzio per ricordare la tragedia di ponte Morandi. Magistrati, cancellieri e avvocati si sono ritrovati nel cortile di palazzo di giustizia in raccoglimento. Il minuto di silenzio si è concluso con un lungo e commosso applauso.

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:37



