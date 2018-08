Genova, Stella Boccia e Carlos Jesus, fidanzati di 23 e 24 anni morti sul ponte mentre erano in vacanza

Stella Boccia e il fidanzato Carlos Jesus Eraso Trujillo sono tra le vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova. I due giovani aretini avevano solo 23 e 24 anni e stavano attraversando quel tratto dell'autostrada per dare inizio alla loro vacanza. I loro corpi sono stati trovati sotto le macerie e identificati.Sembra che i soccorritori siano riusciti a risalire alla loro identità proprio dalla targa dell'auto su cui viaggiavano. Carlos, di origini peruviane, era residente a Capolona, nell'aretino, mentre Stella era molto conosciuta perché la sua famiglia gestiva dei locali molto noti nella zona.Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sulle bacheche dei rispettivi account social. Entrambi avevano lasciato la Toscana e il lavoro per mettersi in viaggio e trascorrere le vacanze insieme. Si aggiungono alle vittime che si sono spostate per le ferie o semplicemente per andare a lavorare.È stata la famiglia della ragazza ad annunciare la sua morte con un commovente post sulladel ristorante di sua proprietà.