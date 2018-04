Napoli, ubriaco e drogato a tutta velocità travolge e uccide due persone

Pasqua di sangue sulle strade di Pomigliano (Napoli). Due ragazzi a bordo di una Punto alle tre dimattina sono stati travolti e uccisi da una potente auto guidata da un ucraino ubriaco e drogato. Per i due ragazzi, di Sant'Anastasia, non c'è stato nulla da fare. L'ucraino è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Poggioreale.



L'uomo che ha provocato l'incidente si era messo alla guida in stato di ebbrezza e dopo aver assunto cocaina: a bordo di una Bmw è andato poi a schiantarsi sulla Fiat Punto, all'incrocio tra viale Terracciano e viale Alfa, nel centro di Pomigliano, sulla quale viaggiavano tre giovani di 28 anni. Due di loro sono morti sul colpo e il terzo se l'è cavata con lievi ferite.



L'uomo che ha provocato l'incidente, che viaggiava con la moglie, è stato fermato dai carabinieri e sottoposto ad esami da cui è emersa l'assunzione di alcol e droga. Per l'uomo, attualmente trattenuto in caserma, scatterà l'accusa di omicidio stradale.

Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:57



