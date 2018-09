Oltre 150 casi di polmonite, paura nel Bresciano. «Possibile batterio nell'acqua potabile»

Scatta l'allarme polmonite del Bresciano dove i casi di contagio "anomalo" sono vertiginosamente aumentati negli ultimi giorni. Gli ospedali della zona si trovano così a fronteggiare un'emergenza notevole in questo periodo della stagione. Nello specifico sono più di 150 i casi di polmonite accertati in questi giorni nella zona della Bassa bresciana orientale, tra Montichiari e Calvisano. Un allarme che ATS, l'agenzia di tutela della salute, ha raccolto e sul quale sta indagando per capire le cause di questa epidemia. Non è escluso che i casi di polmonite siano dovuti ad un batterio presente nell'acqua. Per questo è in corso un vertice tra i gestori degli stessi acquedotti e Ats di Brescia. Successivamente Ats incontrerà invece i sindaci della Bassa bresciana Orientale. «Abbiamo stilato una serie di raccomandazioni per i cittadini» ha detto il direttore generale di Ats Carmelo Scarcella.



«Negli ultimi giorni - spiega l'assessore al Welfare Giulio Gallera - presso alcuni Comuni della bassa bresciana orientale, si è registrato un numero di casi di polmonite superiore a quello atteso nello stesso periodo. A fronte di questo incremento, abbiamo tempestivamente attivato, tramite l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, un'indagine epidemiologica e ambientale per individuare possibili collegamenti tra i casi».

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA