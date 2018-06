Poliziotto investe un fuggitivo durante l'inseguimento: licenziato

di Enrico Chillè

Un uso eccessivo della forza è costato carissimo ad un poliziotto che, durante un inseguimento, ha volontariamente investito un fuggitivo allo scopo di arrestarlo. L'agente, dopo essere stato sospeso e posto sotto un'indagine interna, è stato infatti licenziato.



L'episodio è accaduto la scorsa settimana nella città di Athens, nella contea di Clarke, in Georgia (Stati Uniti). L'agente Taylor Saulters, insieme al collega Hunter Blackmon, stava cercando di fermare Timmy Patmon, un individuo con precedenti che aveva violato la libertà vigilata. Mentre Blackmon inseguiva Patmon a piedi, l'agente Saulters ha deciso di procedere in auto, tentando in tutti i modi di fermare il fuggitivo. Alla fine, dopo averlo colpito e fatto cadere a terra, Saulters è riuscito ad arrestare Patmon, che ha riportato solo ferite lievi e, dopo essere stato portato in ospedale, è stato condotto in un carcere del luogo. Lo riporta un comunicato della polizia di Athens.







La bodycam in dotazione all'agente, tuttavia, aveva rivelato la condotta contraria alle norme statali sulla polizia. Per questo motivo il capo della polizia di Athens, Scott Freeman, ha deciso di usare la massima severità nei confronti del suo agente.





