Polizia, Adriana Cammi prima donna in Italia a dirigere un Reparto mobile

Adriana Cammi è il nuovo dirigente del XIII Reparto Mobile della Polizia di StatòSardegnà. È la prima donna in Italia destinata a questo prestigioso incarico. La Cammi, che finora è stata finora dirigente dell'ufficio Polizia Amministrativa e Sociale e dell'Immigrazione della Questura di Cagliari, sostituisce al Reparto Mobile il dirigente Armando Trombetta, promosso Primo dirigente della Polizia e trasferito al Ministero.



«Esprimiamo soddisfazione nel vedere a Cagliari la prima donna chiamata al comando di un Reparto Mobile in Italia. Finalmente - dice Luca Agati, segretario provinciale del Sap - viene sdoganato il luogo comune che certi uffici di Polizia siano banditi alle donne in virtù di vecchie concezioni. Il Reparto Mobile oggi non è solo forza, ma organizzazione, intelligenza e strategia. Siamo certi che la Cammi saprà interpretare bene questa sua nuovo incarico professionale».



Nella movimentazione dei dirigenti della Questura di Cagliari Maria Bonaria Angius, da dirigente dell'Ufficio Immigrazione,va a ricoprire l'incarico di Vice dirigente dell'Uffico di Gabinetto della Questura , mentre il dirigente della Divisione Anticrimine, Andrea Fanti, andrà a dirigere l'Ufficio Immigrazione .

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA