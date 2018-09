Choc a Castellamare: pitbull trovato accoltellato e impiccato a un albero

Choc

è il consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli. «Un episodio di una brutalità inaccettabile che nasconde sullo sfondo la piaga dei combattimenti clandestini tra cani. Fenomeno - sostiene - sul quale troppo poco si fa dal punto di vista investigativo. Chiedo che le forze dell'ordine indaghino a fondo su questo episodio per risalire prima di tutto ai responsabili di questo assassinio e poi agli squallidi protagonisti delle organizzazioni dei combattimenti





Voglio ringraziare i volontari e le associazioni animaliste che operano in un territorio difficile come quello di Castellammare prendendosi cura dei cani abbandonati e dei loro cuccioli sottraendoli a un crudele destino», aggiunge. «Nella totale assenza di strutture di ricovero, poiché il canile più vicino si trova a Brusciano, queste persone sono lasciate sole a combattere questa battaglia contro delinquenti e criminali. Le istituzioni locali dovrebbero sostenere di più la loro attività a tutela dei nostri amici a quattro zampe e dovrebbero incentivare le campagne di sterilizzazione per arginare il fenomeno del randagismo e il traffico criminale di animali per i combattimenti», conclude l'esponente dei Verdi.

nei boschi di Quisisana, nel comune di(Napoli), dove è stata trovata una femmina diaccoltellata ead un albero. A denunciarlo