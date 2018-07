Pisa, minaccia la fidanzata conosciuta in chat: arrestato

Lo aveva conosciuto in chat e si era innamorata di lui. Non sapeva che fosse un uomo violento e ossessivo. Ora, lui è finito in manette con l'accusa di atti persecutori. Si tratta di un quarantaduenne campano residente a Pisa. Ora è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La vittima, invece, è una torinese di 49 anni. È stata la donna a chiedere aiuto al 113 dopo avere trovato riparo in una pizzeria per sfuggire alla furia del fidanzato, peraltro già colpito, nel 2010 da un provvedimento di ammonimento del questore per condotte analoghe.



La torinese era arrivata in città nella tarda serata in treno. Voleva cercare di ricucire il rapporto dopo l'ultima lite. La donna ha detto alla polizia che il compagno in diverse occasioni aveva manifestato comportamenti violenti e vessatori. L'ennesimo scatto d'ira l'ha costretta a chiedere aiuto. I poliziotti hanno bloccato il campano e lo hanno arrestato.

Sabato 7 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA