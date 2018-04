Pisa, picchia e rinchiude in casa la compagna incinta

Ha segregato in casa la compagna incinta e l'ha picchiata. Poi, armato di martello, ha minacciato di morte lei e i suoi genitori. Per questo motivo, un operaio di Perignano, frazione di Casciana Terme Lari (Pisa), è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. A scatenare la rabbia dell'uomo, il fatto che la convivente, 32 anni, al quanto mese di gravidanza, lo avesse rimproverato perché, per l'ennesima volta, si era ubriacato.



L'uomo ora si trova in carcere. Aveva colpito la donna con due pugni al volto, facendola finire a terra. Poi l'aveva segregata in casa impedendole di uscire insieme al figlio di 5 anni. La vittima, approfittando di un momento di distrazione del compagno, era riuscita a fuggire e si era rifugiata dai genitori. L'operaio aveva afferrato un martello e aveva dato in escandescenze fuori dall'abitazione dei suoceri, minacciando di morte loro e la compagna.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:24