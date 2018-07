Treno deragliato, il giunto difettoso di Pioltello era stato collocato sui binari 12 anni fa

Sarebbe stato costruito in una fabbrica di Rete ferroviaria italiana nel 2004 e «messo in opera» sui binari dodici anni fa, nel 2006, il giunto in cattivo stato che era collocato nel cosiddetto punto zero dove, lo scorso 25 gennaio all'altezza di Pioltello (Milano), si staccò un pezzo di rotaia e deragliò il treno 10452 causando tre morti e cinquanta feriti. È la ricostruzione, ora presente negli atti dell'inchiesta della Procura di Milano, fornita da Rfi che così ha risposto, da quanto si è saputo, all'invito formale degli inquirenti.



Pm che avevano chiesto alla società di chiarire il mistero su chi avesse costruito e quando quella giuntura. Da quanto si è appreso, Rfi ha fornito ai pm quei dati in base ad una sua ricostruzione relativa ad alcuni elementi tecnici del giunto, ma non ci sarebbero al momento agli atti dei documenti di fabbricazione riferibili ad un numero di serie del giunto. Oggi, intanto, è stato analizzato nell'ambito della super consulenza in corso il pezzo di rotaia di 23 cm che si staccò.

Lunedì 23 Luglio 2018



