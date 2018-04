Pila, sei indagati per la morte di due scialpinisti travolti da una valanga

Sono sei gli indagati dalla procura di Aosta per la morte di due scialpinisti travolti da una valanga sabato 7 aprile a Pila (Aosta). Sono il responsabile del corso e cinque istruttori dei 12 allievi della scuola Cai Pietramora, una palestra di roccia nelle colline del Faentino a cui fanno riferimento le sezioni di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna e Rimini, che aveva organizzato l'escursione didattica.



È stata consegnata dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves la relazione in procura, che ha aperto un'inchiesta per disastro e omicidio plurimo colposi.

Le vittime sono Carlo Dall’Osso, di Imola, 51 anni, e Roberto Bucci, 28 anni, di Faenza laureato in Scienze motorie e istruttore in palestra: entrambi erano considerati esperti di scialpinismo.

Lunedì 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54



