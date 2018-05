Piacenza, uccide la moglie con tre coltellate alla gola: «Da oggi la mia vita è finita»

Ha ucciso la moglie con tre coltellate alla gola. «Da oggi la mia vita è finita», ha poi detto ai pm di Piacenza dopo essere stato arrestato Xhevdet Mehmeti, albanese di 57 anni. L'uomo ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà fra qualche giorno davanti al gip. Secondo quanto ricostruito, pare l'indagato e la moglie, Elca Tereziu, litigassero da tempo perché la donna sospettava che il marito avesse un'amante. E' quello che ha raccontato l'uomo nel corso del primo interrogatorio di questa notte nella caserma dei carabinieri di Piacenza, davanti al pm Antonio Colonna.



«Il mio assistito è molto provato e si sta rendendo conto di quanto ha fatto, nonostante non ricordi bene l'aggressione e le coltellate alla moglie», spiega il suo difensore, l'avvocato Angelo Rovegno. Intanto la polizia ha posto sotto sequestro sia l'appartamento dove è avvenuto il delitto, sia l'auto che l'uomo ha usato per andarsi a costituire. I due figli della coppia, di 17 e 19 anni, sono stati affidati ai parenti.

