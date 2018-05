Piacenza, donna uccisa dal marito con tre coltellate alla gola: l'omicidio davanti al figlio 17enne

Una donna è stata uccisa dal marito poco dopo le 16 in un'abitazione a Piacenza con tre coltellate alla gola. L'omicidio è avvenuto in un appartamento al primo piano di viale Dante, alle porte del centro storico, davanti agli occhi del figlio diciassettenne dellalla coppia. L'uomo, fuggiro in un prino momento, si è presentato in una caserma dei carabinieri poco dopo le 16. Tutto è avvenuto in cucina. Il minorenne, che ha avvertito la polizia, è stato portato in questura per la sua testimonianza.



La famiglia protagonista del feminicidio di Piacenza è di origini albanesi. L'uomo che si è costituito ha 57 anni, la vittima 52. Per lui i carabinieri stanno preparando il provvedimento di fermo, mentre in Questura gli investigatori stanno ascoltando il figlio minorenne per la testimonianza. Il rapporto tra i due si era progressivamente deteriorato. Oggi l'ennesima lite, degenerata fino al delitto con tre coltellate alla gola.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42



