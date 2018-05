Pescara, vola dall'Inghilterra all'Italia con documenti falsi: arrestato

E' riuscito a imbarcarsi su un volo con documenti falsi e ha viaggiato in aereo da Londra a Pescara. E' stato scoperto e arrestato dalla Polizia di frontiera, che lo ha controllato dopo l'arrivo nell'aeroporto abruzzese. E' successo ieri. In manette, un albanese di 28 anni, accusato di detenzione di documenti falsi. Gli agenti, coordinati dal dirigente Dino Petitti, dopo l'atterraggio del volo hanno perquisito il giovane. Al termine degli accertamenti, hanno appurato che il 28enne aveva carta d'identità e patente apparentemente rilasciate in Grecia. Entrambi i documenti erano falsi. Domani il giovane sarà processato per direttissima.

Venerdì 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



