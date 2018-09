Perde 13 mila euro a Napoli: il ristoratore li trova e li restituisce

di Cristina Cennamo

«Mi scusi, ho perso un borsello da lei con dentro 500 euro, per caso l'ha trovato?».



È iniziata così la conversazione via chat tra Enrico Schettino, titolare dei ristoranti Giappo, ed una turista americana che aveva dimenticato appunto nel Giappo di Capodichino una borsetta.



E quel che ne è conseguito, certo, rimarrà nella storia dei lost and found dell'aeroporto napoletano.



Dispiaciuta dell'accaduto, infatti, la signora si è messa a cercare su web ed ha quindi rintracciato appunto il titolare del locale in cui ricordava di essersi distratta: «Ti prego leggi il mio messaggio privato», esordisce la donna su Instagram, per poi passare a spiegare aveva perso 500 euro nel ristorante.



«Chiamo al ristorante e mi dicono che non hanno trovato 500 euro. Lei continua a supplicarmi, mi invia messaggi e foto piangendo - spiega il titolare di Giappo - A quel punto le chiedo esattamente quanti fossero. Mi dice che ha perso 6000 euro e 5000 dollari....in un portafogli della Disney! A quel punto corro di persona al Giappo, metto sottosopra il ristorante e trovo un sacchetto della Disney con Ariel disegnato, e dentro un pacco di soldi! Vado in Polizia, consegno tutto senza contarli neanche e alla fine erano più di quello che lei aveva detto: 6900 dollari e 6000 euro!»



La fortunata turista, manco a dirlo, già oggi prenderà il primo volo per tornare a Napoli la città che le ha restituito quasi 13mila euro.

