Partinico, pm di Palermo sulle tracce degli altri responsabili dell'aggressione razzista

Non sono ancora stati individuati, ma gli inquirenti sarebbero già sulle tracce dei complici di Gioacchino Bono, l'operaio di 34 anni, denunciato a piede libero per lesioni personali aggravata da motivi razziali per l'aggressione del giovane senegalese a Partinico (Palermo). Oggi la vittima, Khalifa Dieng, è stato sentito in Procura dal Procuratore aggiunto Marzia Sabella e dai pm Alessia Sinatra e Gery Ferrara, che coordinando l'inchiesta condotta dai carabinieri. Il ragazzo ha ripercorso ogni momento dell'aggressione, dagli insulti iniziali fino alle lesioni subite sul viso e sull'orecchio. È stato lo stesso Khalifa, che parla bene l'italiano, a indicare agli investigatori il suo aggressore. E oggi avrebbe dato altre indicazioni sui complici che adesso sono ricercati.

Luned├Č 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:36



