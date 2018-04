Lamon, mostra la pistola ai parenti in cortile ma parte un colpo e centra la moglie

Dopo il pranzo di Pasqua con la famiglia è uscito nel cortile di casa per mostrare ai parenti una pistola mono colpo da 6mm, ma è accidentalemente partito un colpo che ha centrato la moglie dell'uomo all'addome. La donna, subito soccorsa, è stata ricoverata in ospedale a Feltre con una prognosi di 30 giorni.



L'uomo è stato arrestato e si trova ai domiciliari, gli investigatori hanno escluso il gesto volontario per cui le accuse sono di lesioni personali e detenzione illegale di arma. L'arma, priva di matricola, è stata sequestrata.

Lunedì 2 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA