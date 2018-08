Tragico schianto all'alba: giovane papà muore in sella al suo scooter

FANO – Tremendo schianto alle prime luci del giorno: muore un giovane papà. E’ successo questa mattina intorno alle 6 sulla Flaminia a Cuccurano di Fano. La vittima, un 22enne albanese che lavorava come cameriere in un ristorante cittadino, stava viaggiando in sella al suo scooter, quando improvvisamente e per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è violentemente schiantato contro il guard rail. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118. Sul posto la Polizia stradale ed i vigili del fuoco. La vittima lascia la compagna ed una figlia piccola.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:54



