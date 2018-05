L'estate di Papa Francesco, lavoro e viaggi a Bari e in Irlanda

Città del Vaticano – La prima tappa sarà in Svizzera, a Ginevra, poi a luglio andrà in giornata a Bari, ad incontrare i capi delle Chiese cristiane, ad agosto prima accoglierà i giovani in vista del Sinodo di ottobre e successivamente volerà in Irlanda al congresso mondiale della famiglia. Il calendario del Papa anche quest'anno non prevede vacanze, se non un periodo che trascorrerà a Santa Marta. Stamattina il Vaticano ha confermato il calendario degli impegni liturgici del pontefice. Non ci sono grosse sorprese. Domenica prossima, tre giugno, Francesco presiede il Corpus Domini a Ostia anziché nella basilica lateranense a Roma, il 21 giugno va in giornata a Ginevra e il 28 giugno (non il 29, come il Papa stesso aveva inizialmente annunciato) presiederà il concistoro per la creazione di nuovi cardinali, mentre il 29 celebra messa con i nuovi cardinali e gli arcivescovi metropoliti che ha nominato nel corso dell’anno per la festitivà dei santi Pietro e Paolo. Il sette luglio, il Papa si reca a Bari per un incontro per la pace nel Mediterraneo con i rappresentanti di altre chiese cristiane locali. A settembre, infine, il viaggio nei Paesi Baltici.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:24



