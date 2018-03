Pamela Mastropietro, Oseghale: «L'ho lasciata viva con Desmond, poi l'ho trovata nella valigia»

"Ho ucciso io Pamela", la confessione di Oseghale arriva dopo diversi giorni di indagini

“Pamela è stata uccisa da due colpi di arma da punta e taglio al torace in tarda mattinata”

La nuova versione. «Sono uscito per vendere marijuana ad una persona che mi aveva chiamato. La ragazza l'ho lasciata viva a casa, con Desmond; quando circa 3-4 ore dopo sono tornato a casa sono tornato e l'ho trovata già dentro le valige».Questa l'ultima versione dei fatti fornita dasulla morte di. Il nigeriano l'ha riferita oggi ad uno dei suoi legali, avv. Umberto Gramenzi, che ha avuto con lui un colloquio in carcere ad Ascoli Piceno con l'ausilio di un interprete di lingua inglese.Il nigeriano, accusato di omicidio, vilipendio, soppressione e occultamento di cadavere, ha ribadito di non aver ucciso la giovane ragazza romana e nemmeno di aver partecipato alle operazioni di sezionamento del cadavere. «Mi ha detto che la ragazza era stesa sul letto, dopo aver assunto eroina, e che, sebbene non stesse bene, si stava comunque riprendendo - racconta Gramenzi -. L'altro, Desmond Lucky (anche lui in carcere, ndr) era invece steso sul divano. Non c'era nessun altro». Oseghale sarebbe uscito per andare a spacciare marijuana. «Dice che quando è tornato nell'abitazione diverse ore dopo, la ragazza era già stata chiusa nelle valige».