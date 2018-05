Pamela, l’addio del popolo rosa: «Sei viva, anche dopo il massacro»

di Paolo Graldi

Pamela addio. Avvolta in una bara bianca ricoperta di rose rosse “Pamy” ha compiuto il suo “ultimo viaggio verso la pace” e Roma si è aperta in un abbraccio affettuoso, intenso, lacerante, si è riconosciuta in questa tragedia di orrore senza fine ed è approdata a gesti di solidarietà schietta e insieme severa.



Pamela vittima di una atrocità senza limite ci richiama tutti a nuove consapevolezze, promuove un impegno contro il crimine, avverso al dilagare delle droghe e dei messaggeri di morte che lucrano con lo spaccio sulle debolezze dei fragili, ci pone di fronte ad una violenza della quale è quasi impossibile capacitarsi, con un corpicino esile e indifeso dapprima stuprato, poi ucciso e poi fatto a pezzi nel tentativo di disperderne per sempre le tracce.



<HS9>I funerali di Pamela nella chiesa di Ognissanti sull’Appia Nuova, la straordinaria partecipazione di popolo, non sono soltanto un addio sofferto e quasi incredulo, venato da una rabbia a stento trattenuta, essi sono la testimonianza che si trasforma in impegno civile.



Non più e non solo un terribile fatto di cronaca nera che si chiude col rito funebre ma un urlo, un monito, uno scatto di orgoglio composto e deciso: basta con il malaffare che ci circonda, che vediamo ogni momento davanti ai nostri occhi muoversi senza timori, perfino con spavalda arroganza e un senso, per fortuna smentito dai fatti, di completa impunità.



La banda di nigeriani responsabile del delitto è in carcere, intense indagini hanno fissato le singole responsabilità, il processo offrirà le garanzie dello Stato di diritto ma dovrà anche saper mostrare un rigore senza flessioni, indulgenze, scorciatoie.



La gente, insieme con i parentidella ragazza, chiede giustizia: senza iattanza, con pacata fermezza, invoca il diritto pieno di esigerla in tempi congrui.



Come in altre occasioni del genere, il delitto di Pamela, uscita da una comunità di cura, sbandata nel suo inquieto girovagare fino all’incontro tragico con i suoi aguzzini, smette di racchiudersi nel suo sangue per allargarsi a fenomeno, richiamando mille e mille implicazioni che riguardano e prendono di petto l’intera società, le responsabilità individuali ma anche quelle collettive fatte di distrazioni, sottovalutazioni, indifferenze colpevoli.



I sindaci delle due città, Macerata e Roma, Romano Carancini e Virginia Raggi, numerosi esponenti di partiti politici, con la loro presenza hanno mostrato che qui siamo oltre i confini del dramma di una persona alla quale è stato sottratto il suo bene più prezioso: qui siamo davanti alla richiesta di una nuova e più acuta consapevolezza. Dentro la fine di Pamela si mischiano le rovinose degenerazioni di una immigrazione che non riesce e anche non vuole integrarsi ma soltanto imporre le proprie leggi tribali, muoversi senza obblighi, prendere tutto ciò che è possibile e anche di più. Sì, perché intorno a quel diabolico terzetto di assassini si muove la forza insidiosa e maleodorante dell’omertà, della solidarietà complice del silenzio e dell’inganno. Si accendono sintomi pericolosi di disgregazione e il raid di quel Traini, leghista assatanato della prima ora che si mette i panni del vendicatore e va in giro per Macerata a sparare contro chi incontra con la pelle nera. Costui, persuaso del bel gesto, ha mandato una corona di fiori ai funerali di Pamela, corona accolta con le altre mentre quella dell’ambasciata nigeriana, stretta in un grande imbarazzo, è stata lasciata a terra. Come si vede, dai piccoli gesti quasi inespressi, si ricavano indicazioni per letture sbagliate e fuorvianti. Traini può solo stare in carcere a scontare la pena che gli verrà inflitta o se la mente lo ha abbandonato in un centro per cure appropriate.



Ecco: il grido di dolore e di rabbia dentro e fuori la chiesa di Ognissanti deve sapersi trasformare, e in fretta, in un forte impegno civile, un impegno che sappia cogliere sul nascere germogli di malepiante, destinate a diventare grandi e dilaganti come i danni che produrranno. Il diffondersi di una immigrazione che non solo non è contenuta e controllata ma si impossessa con perentorietà e ferocia se necessario di quote significative del nostro vivere quotidiano rappresenta un rischio reale, al di là dei facili populismi che ne enfatizzano le dimensioni per proprio tornaconto politico. E ricorda a tutti che il problema non può considerarsi risolto con il funerale affollato di ieri e con la condanna - semmai verrà - degli assassini di Pamela. Il problema, che è anche emergenza sociale, resta aperto. E dovrà essere tenuto presente da chi, nel prossimo futuro, si assumerà la responsabilità di governare le politiche della sicurezza nel nostro Paese .



Pamela addio, ti dobbiamo molto. Ti dobbiamo una promessa che dovrà essere mantenuta: mai più l’orrore della tua storia potrà ripetersi.



