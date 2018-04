Palermo, neonato muore in ospedale dopo l'intervento: il padre picchia quattro medici

Il padre di un neonato ha picchiato quattro medici dopo la morte del suo bimbo, operato subito dopo la nascita a causa di una grave forma di tumore all'ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo . Uno dei medici aggrediti ha riportato un trauma cranico.



Il direttore generale annuncia che l'Arnas Civico-Di Cristina «si costituirà parte civile per chiedere giustizia e tolleranza zero nei confronti di chi risponde con la violenza ingiustificata al quotidiano impegno di competenza e sacrificio dei nostri professionisti in difesa dei bambini». «L'escalation di aggressioni ai medici e agli operatori degli ospedali non è più una questione di singoli e sporadici casi, ma sta assumendo sempre più i contorni di un fenomeno che non è più tollerabile, perché oltre a minacciare il lavoro di tanti professionisti, rischia di inficiare il diritto alla salute di tutti».



«Al tempo stesso - conclude Migliore - promuoveremo la nascita di un comitato metropolitano per la sicurezza negli ospedali e nei luoghi di cura e l'avvio di una campagna di sensibilizzazione per educare al rispetto delle strutture sanitarie e dei professionisti che svolgono la loro opera al servizio del malato. I medici - anche grazie a poche mele marce e a molti studi legali che spesso speculano sulla sofferenza - negli ultimi anni sono diventati un bersaglio fin troppo facile. E anche questo messaggio, alla fine, incentiva comportamenti violenti e tensioni che minano la serenità di tutti»

