Monza, costretta dal padre a tornare in Pakistan scrive alla sua ex scuola: «Aiutatemi a tornare in Italia»

Una ragazza di 23 anni è stata portata int Pakistan con l'inganno e lasciata lì senza documenti. La giovane viveva in Brianza, ma il padre ha deciso di non lasciarle completare gli studi e di farle sposare un uomo scelto dalla famiglia. La 23enne pakistana si è rivolta con una lettera alla sua vecchia scuola, in provincia di Monza, per chiedere aiuto.



«Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui - ha scritto - mio padre mi ha impedito di terminare la quarta superiore, so che una delle professoresse chiedeva che fine avessi fatto, poi mi hanno portata via».

