Salerno, muore la figlia: madre si uccide lanciandosi nel vuoto

di Daniela Faiella

PAGANI - Tragedia in via Malet questa mattina. Mamma e figlia sono state trovate morte. La prima, 60 anni circa, si è lanciata dal balcone; la seconda, appena ventenne, è stata rinvenuta senza vita nel letto, nella sua stanza. Indagini in corso per far luce sul mistero. Gli investigatori ipotizzano un duplice suicidio.

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:02



