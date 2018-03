Salerno, studenti in gita sulla spiaggia trovano un cadavere: giallo a Paestum

In gita a Paestum si imbattono in un cadavere di una donna, sul litorale. La soperta, sulla spiaggia di Torre di Paestum, è stata fatta da alcuni studenti del liceo scientifico Gallotta di Eboli in visita presso l'Oasi dunale. La donna indossava scarpe, pantaloni e un giubbotto. Gli studenti erano accompagnati dal biologo agropolese Giuseppe Catuogno e dall'ex consigliere comunale Maurizio Paolillo. Sul posto i carabinieri. Il cadavere è stato trasferito nell'obitorio del locale cimitero. La donna, di circa 30-40 anni, di carnagione bianca, era completamente vestita ma priva di documenti. Il corpo era già in stato di decomposizione, forse in mare da un paio di giorni.



Non risulterebbero ferite o segni di violenza. Il dato è emerso durante l'esame esterno effettuato sul corpo della donna da parte del medico legale incaricato dalla procura di Salerno, che conduce le indagini. Al momento del ritrovamento, la donna, che non ha ancora una identità, indossava scarpe, pantaloni e un giubbotto. Le indagini, condotte dai carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Francesco Manna, non escludono alcuna pista, anche se l'assenza di segni di violenza e di ferite potrebbe fa propendere per una disgrazia o per un suicidio.

Gioved├Č 15 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:40



