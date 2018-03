Scopre il marito in albergo con l'amante: scoppia la rissa. Lei si presenta in hotel con i figli

di Gabriele Pipia

PADOVA - Lui, lei e l’altra. Il triangolo è sfociato in una violenta rissa, chiudendosi poi con una denuncia nei confronti di quattro persone. Sullo sfondo c’è una storia di tradimenti che pare andasse avanti da molto tempo. La lite è scoppiata ieri di fronte all’albergo “B&B hotel” di via Pescarotto, poco distante dalla fiera di Padova. Un uomo di 52 anni era nascosto dentro con l’amante, la moglie ha scoperto ogni altarino presentandosi all’entrata con i figli. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma.



Sabato 24 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA