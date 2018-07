Operaio muore schiacciato da una lastra di metallo, sciopero alla Cimolai

di Paola Treppo

Infortunio mortale nello stabilimento della ditta Cimolai di Roveredo in Piano in via XX settembre dove Andrea Fellet, operaio di 53 anni, residente a Roveredo (Pordenone), è rimasto schiacciato da una lastra di metallo di alcuni quintali mentre lavorava nel reparto torneria ed è morto sul colpo.



Un collega si è insospettito dalla sua prolungata assenza e ha iniziato a cercarlo. Ad un certo punto ha notato il carro ponte fermo all'altezza del pezzo la cui lavorazione era stata affidata alla vittima: Andrea Fellet si trovava proprio sotto, schiacciato dal metallo che stava forando.



La tragedia si è consumata poco dopo le 13.30 di oggi, lunedì 16 luglio, per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro e da parte dei carabinieri giunti in fabbrica dopo l'allarme. Alla Cimolai anche i vigili del fuoco del Comando di Pordenone. La centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e la equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Per l'uomo, però, ormai non c'era più nulla da fare, se non decretare il decesso; è stato subito informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pordenone.



Le rappresentanza sindacali della Cimolai hanno proclamato uno sciopero immediato non appena appreso della morte dell'operaio.

