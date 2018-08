Ammazza la moglie di botte, il marito killer piange e confessa: «Mi ero drogato»

di Gianluca Amadori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

nella notte tra martedì e mercoledì, quando ha picchiato a sangue la moglie,, 37 anni, morta prima di arrivare in ospedale. Lo halo stesso ex pescatore di Cavarzere, in provincia di Venezia, nel corso dell'interrogatorio sostenuto ieri mattina di fronte al gip, David Calabria, e il pm che coordina le indagini, Stefano Buccini, il quale lo accusa di omicidio volontario, aggravato dal rapporto di coniugio e dalla particolaremessa in atto.Difeso dall'avvocato Andrea Zambon, Natalino Boscolo Zemello ha cercato di alleggerire la sua posizione, sostenendo di essersi limitato a, poi caduta in bagno battendo violentemente la testa sul piatto della doccia.