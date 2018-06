Ombrellone last minute e low cost: ecco l'app per trovarlo

La strada intasata dal traffico del weekend e il sospirato posto in spiaggia che sembra sfumare. Una scena tipica per molti. Ora però anche per i ritardatari cronici c'è speranza di trovare un ombrellone libero. E per di più anche con lo sconto. Da oggi basta un click per trovare l' ombrellone e risparmiare (quasi il 50%) sul prezzo di affitto. Dedicata a tutti gli amanti del mare e della tintarella arriva Playaya, la app che consente di affittare, anche last minute, un ombrellone scontatissimo per stendersi comodamente al sole in uno stabilimento attrezzato, per una giornata o solamente per qualche ora, con un semplice click.

L'idea è di due giovani soci (e fidanzati) torinesi, Stefano e Giulia, che dopo un anno di lavoro lanciano in questi giorni la loro app, Playaya appunto, per mettere in contatto chi possiede un abbonamento in uno stabilimento balneare e sa di non utilizzarlo a pieno con chi lo sta cercando (magari solo per qualche ora). Playaya non è una piattaforma di booking ma di condivisione, in perfetto stile sharing economy. Il sistema è semplicissimo. Gli stabilimenti che lo desiderano aderiscono gratuitamente al programma Playaya, mantenendo il completo controllo sulla spiaggia ma consentendo ai propri ospiti di mettere in sharing gli ombrelloni. Chi affitta l' ombrellone in una spiaggia Playaya può iscriversi gratuitamente alla piattaforma e mettere in rete le giornate, o le ore, che vuole condividere. Il software Playaya calcola e suggerisce il prezzo di vendita del servizio (con uno sconto che va dal 30% al 50% sul prezzo di listino della spiaggia) e a quel punto chi è alla ricerca di un ombrellone non deve far altro che collegarsi ed effettuare il match.

