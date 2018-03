Olimpiadi invernali 2026, Torino invia la lettera di interesse al Coni

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha inviato oggi al Coni la lettera di manifestazione d'interesse per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali del 2026. Lo comunica l'amministrazione cittadina.



La lettera, nonostante la spaccatura emersa nei giorni scorso fra i 5 stelle torinesi, arriva all'indomani del via libera, giovedì scorso, del Consiglio metropolitano che aveva approvato all'unanimità una mozione di sintesi tra quella presentata da centro destra e centro sinistra insieme e quella dei 5 stelle. E di Olimpiadi si tornerà a parlare di lunedì in Consiglio comunale a Torino, a una settimana dallo strappo di lunedì scorso quando quattro consiglieri, Damiano Carretto, Daniela Albano, Viviana Ferrero e Marina Pollicino disertando l'aula avevano fatto mancare il numero legale per la prima volta all'Appendino.



«Nel rispetto delle valutazioni personali dei singoli consiglieri, il gruppo consiliare del M5S Torino appoggia la decisione della sindaca Appendino con l'obiettivo di procedere compatti sullo studio critico e condiviso di quanto avverrà già da domani». Così il gruppo dei Cinque Stelle in Comune a Torino. «Il Movimento 5 stelle lavorerà con serietà nei prossimi mesi per capire se esistano i presupposti di sostenibilità economica, ambientale e sociale per procedere a una eventuale candidatura», aggiungono i consiglieri pentastellati.





