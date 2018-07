Bimbo di 5 anni si sente male in acqua e rischia di annegare: è grave

Malore in acqua, rischia di annegare un bambino di cinque anni, rianimato in spiaggia e trasportato d'urgenza al Salesi. L'allarme è scattato poco dopo le 11 e 30 in uno stabilimento di Marcelli di Numana, provincia di Ancona. Il piccolo è stato soccorso prima dal personale addetto al salvamento e poi dai rianimatori del 118.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:13



