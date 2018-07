Nullatenente con Ferrari, Porsche e Lamborghini: incastrato dalla Guardia di Finanza

Nullatenente ma con una collezione di auto di lusso e d'epoca tra Genova, Maranello (Mo), Montecarlo, Costa azzurra e Regno Unito. La Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato numerose Ferrari, Porsche e Lamborghini che stavano per essere battute all'asta in fiere internazionali. L'uomo e i suoi otto complici prestanome formavano un gruppo criminale trasnazionale. I dettagli dell'operazione 'Rien ne va plus' saranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà presso la Procura della repubblica di Genova, piazza Portoria 1 alle 11, alla presenza del procuratore aggiunto Francesco Pinto e del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Genova, gen. Renzo Nisi. La collezione di auto sottoposte a sequestro sarà a disposizione della stampa presso la sede del comando provinciale della guardia di finanza di Savona, in via Famagosta 37, dalle 10 alle 15. (

