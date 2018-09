Prende il sole nudo lungo il fiume, una signora chiama la polizia: multa da 3.333 euro

VICENZA - Il vicentino P.G. di 61 anni poco dopo le 14 di ieri, 27 settembre, è stato sanzionato dalla polizia di Stato per 3.333 euro, perché sorpreso a prendere il sole completamente nudo lungo l'argine del Bacchiglione, nell’area golenale del fiume a Polegge. A notare la presenza dell’uomo in "costume adamitico", steso sull’argine in posizione supina, e telefonare al 113 è stata una signora della stessa età a passeggio con un cane. Raggiunto dagli agenti della questura il naturista si è giustificato asserendo di volere prendere un bagno integrale di sole in un luogo defilato. Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA