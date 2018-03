Nucleare, in arrivo la mappa dei siti per il maxi-deposito. Pittella: pronti a nuova protesta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ci sono voluti anni di attese e di rinvii, ma ora per la mappa dei siti idonei in Italia per il deposito nazionale delle scorie radioattive è questione di giorni. Il decreto per la Cnapi (Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per localizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi) dovrebbe essere pronto entro la prossima settimana, assicura il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. Un passaggio cruciale chiesto a gran voce dall'Ue, che chiuderà un vecchio dossier rimasto aperto da quando nel 1987,...