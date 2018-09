Bimbi uccisi dalla mamma a Rebibbia, la donna dice "no" all'espianto degli organi del figlio

«Con riferimento al bimbo giunto al Bambino Gesù dal carcere di Rebibbia e ricoverato nella terapia intensiva dell'Ospedale, si comunica che non è stato possibile procedere,...

Incidente terribile stamani a a San Martino di Lupari, comune in provincia di Padova. Un bambino, di 10 anni, secondo una prima ricostruzione, è caduto dalla bici in mezzo alla strada dove in...