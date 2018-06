Boccone di traverso in trattoria, ex calciatore dell'Udinese morto soffocato

mentre sta cenando nella trattoriadi Corno di Rosazzo, provincia di Udine.Vittima un uomo molto conosciuto e apprezzato in zona per la sua disponibilità e la passione per il lavoro e per il calcio,, 68 anni, già direttore della filiale di San Giovanni al Natisone della, da pochi anni in pensione dopo aver lavorato ai vertici di questa filiale dall'istituto bancario per 20 anni.Nato il 5 luglio del 1949 a San Giovanni al Natisone, paese dove ha sempre vissuto, Nicola aveva raggiunto ieri sera, per una cena in compagnia, l'agriturismo Solder che sorge in via del Torrione, nel comune di Corno di Rosazzo.Mentre mangiava une per lui, purtroppo, i soccorsi del personale medico sono stati inutili. L'uomo è morto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone.Nicola aveva giocato nella stagione 1970-1971 nelCalcio, in serie B, e anche nell'Udinese Calcio dove a eveva chiuso la sua carriera nel 1974.