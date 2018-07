'Ndrangheta, membro di una cosca ucciso in un agguato: grave un bimbo di 10 anni

Un uomo è morto e un bambino è rimasto gravemente ferito in un regolamento di conti riconducibile alla 'ndrangheta. Giuseppe Fabio Gioffrè, pregiudicato di 39 anni, presunto esponente dell'omonima cosca di 'ndrangheta, è stato ucciso in un agguato in un terreno di sua proprietà in località «Venere» di Seminara.



Nell'agguato è rimasto gravemente ferito un bambino di nazionalità bulgara di dieci anni che si trovava insieme a Gioffrè e che è stato ricoverato con prognosi riservata negli «Ospedali riuniti» di Reggio Calabria. Indagano i carabinieri della Compagnia di Palmi.

Sabato 21 Luglio 2018



