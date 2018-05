Palermo, rubata la cassaforte sulla nave Excelsior

Singolare furto a bordo della motonave Excelsior della Grandi Navi Veloci in viaggio da Genova a Palermo: ignoti hanno trafugato la cassaforte della nave contenente denaro in contante della società. È stata la stessa Compagnia a denunciare quanto era accaduto non appena l'Excelsior è approdata a Palermo. Non è stato ancora quantificato con esattezza l'ammontare del denaro contenuto nella cassaforte. In questo momento è in corso un sopralluogo sulla nave da parte della autorità di Polizia; la partenza del traghetto per Genova sta subendo un forte ritardo.

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:41



