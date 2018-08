Nave Diciotti, Di Maio: «Se Ue non interviene tagliamo 20 miliardi di contributi»

Aut Aut di Luigi Di Maio sol caso della nave Diciotti, ancorata davanti a Catania. Dopo che nella serata di ieri Salvini aveva dato l'ok allo sbarco dei 27 minori a bordo, Di Maio parla di "linea dura".LEGGI ANCHE Diciotti, Salvini: «A bordo tutti illegali. Il Colle? Non lo temo» «In questi mesi abbiamo avuto modo di vedere come funzionava la linea morbida nei confronti dell'Unione europea e come funziona la linea dura - dice Di Maio - Sulla linea dura voglio fare un'altra proposta: se domani non esce nulla sulla Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti io e il M5s non saremo disposti a dare più 20 miliardi di euro all'Ue».