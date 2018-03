Napoli, vigilante ucciso, il figlio: «I genitori di quei ragazzi sono complici»

«Per me sono complici degli assassini, sia chi esprime solidarietà sui social con i minorenni arrestati sia i loro genitori che li hanno lasciati alle 3 di notte andare in giro aggredendo un uomo buono che faceva il suo lavoro». Così all'Ansa Giuseppe Della Corte, 25 anni, figlio di Francesco Della Corte, 51 anni, il vigilante morto a Napoli venerdì dopo essere stato aggredito il 3 marzo. I suoi presunti assassini sono stati arrestati. «Vogliamo giustizia, fino in fondo. Devono marcire in galera», dice.LEGGI ANCHE: Vigilante ucciso a Napoli, la moglie: «Giustizia per Franco»