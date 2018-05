di Cristina Liguori

Ha ammazzato il padre e la madre e poi si è barricato in casa sparando contro i carabinieri chiamati dai vicini: choc in via Campana, nell'hinterland flegreo a Qualiano.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA