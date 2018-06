Napoli, terrore in via Toledo: boato e fiamme in un bar

Terrore in via Toledo, pieno centro di Napoli. Poco prima delle 23 un incendio violentissimo s'è sviluppato in un locale commerciale che fino a qualche mese fa era adibito a bar. Ad innescare le fiamme, sicuramente, un'esplosione che secondo i primi rilievi di Vigili del Fuoco e Polizia è stata provocata da un ordigno.

Un boato avvertito distintamente a diverse centinaia di metri. Per fortuna nessun passante è rimasto ferito, secondo i primi accertamenti. Immediati sono scattati i soccorsi, con polizia e pattuglie dell'esercito che hanno bloccato la strada per evitare che curiosi si potessero avvicinare. in tilt il traffico automobilistico nella zona. I vigili del fuoco hanno avviato l'intervento di spegnimento non senza difficoltà, in quanto le fiamme hanno raggiunto il primo piano dell'edificio sotto il quale insiste il bar.

Paura tra i residenti. Decine le persone che sono state fatte allontanare. La situazione resta complessa, si pensa ad un'offensiva del racket o a una vendetta, anche se non si escludono altre cause d'origine dell'incendio, come la possibile esplosione di una bombola. Centinaia i curiosi tenuti a bada dalle forze dell'ordine.